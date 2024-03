Arnaldo, 83 anni, vive nell’aeroporto Marconi di Bologna da luglio, poiché non riesce più a pagare l’affitto di casa con la sua pensione. La sua storia, simile a quella di “The Terminal”, il film del 2004 con Tom Hanks, ha toccato il cuore dei dipendenti aeroportuali, che lo considerano parte della famiglia, offrendogli conforto e compagnia. I servizi sociali del Comune di Bologna lo hanno preso in carico e da ieri sera è ospitato in un hotel della città, in attesa di valutare ulteriori progetti per il suo futuro. Sebbene sia originario della Sicilia, risulta attualmente residente a Bastiglia, in provincia di Modena, dove ha ricevuto assistenza dai servizi per persone senza dimora.

Il Comune di Bologna sta cercando di capire i rapporti che Arnaldo ha avuto con i servizi sociali del suo comune di residenza. L’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo, ha espresso rammarico per il fatto che la situazione di Arnaldo sia stata portata alla luce solo tramite i media anziché attraverso segnalazioni tempestive alle istituzioni competenti. Ha sottolineato l’importanza di comunicare immediatamente tali casi per consentire una valutazione professionale e trovare soluzioni adeguate.