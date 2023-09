I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno ancora cercando la turista tedesca 20enne caduta da una barca e dispersa da venerdì nel lago d’Iseo.

Lago d’Iseo, cade da barca durante manovra: dispersa turista tedesca 20enne. Le prime notizie

La ragazza era con alcuni coetanei tedeschi sulla barca e tutti, secondo quanto è stato riferito, avevano bevuto, tranne il figlio del proprietario a cui era stata affidata l’imbarcazione. La ventenne pare si sia posizionata a prua, dove c’è pochissimo spazio per sostare e, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’amica di 23 anni si è messa all’improvviso ai comandi accelerando e causandone la caduta in acqua. La giovane non è più riemersa e gli amici hanno lanciato l’allarme. L’episodio è avvenuto nelle acque all’altezza di Pisogne, dove da ieri sono in corso le ricerche dei sommozzatori e dei vigili del fuoco.