Lancia il gatto in fiamme delle ex dal balcone: rinviato a giudizio

Ha lanciato giù dal balcone il gatto in fiamme della sua ex fidanzata. Il felino è morto e per questo motivo, un avvocato di 55 anni, originario di Latina, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamento di animali.

I fatti risalgono al 14 marzo del 2021, come riporta Latina Today. I due ex fidanzati si trovavano nell’appartamento dove vivevano insieme. Secondo le accuse della donna, il compagno, anziché soccorrere il gatto, di nome Lucky, l’avrebbe afferrato dalle zampe posteriori per scaraventarlo dal quarto piano. L’animale è morto sul colpo.

La donna si è costituita parte civile e l’uomo è stato rinviato a giudizio. In aula sono stati ascoltati alcuni testimoni tra cui i veterinari che si sono occupati del felino per ricostituire la dinamica dei fatti e capire le reali cause del decesso del felino.