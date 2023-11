Lascia le ceneri del padre, contenute in un’urna, vicino a un cassonetto e viene denunciata. E alla fine le ceneri del padre le sono state ridate indietro.

Lascia le ceneri del padre vicino a un cassonetto: denunciata 56enne. La prima ricostruzione

Una pattuglia del V Gruppo Prenestino è intervenuta in viale della Primavera, su segnalazione di alcuni operatori dell’Ama, che avevano ritrovato vicino a un cassonetto un’urna cineraria. Gli agenti hanno svolto indagini e sono risaliti all’identità della persona cremata, un uomo di nazionalità italiana deceduto nel 2005 e alla figlia. La figlia di 56 anni è stata denunciata per dispersione di ceneri non autorizzata. Al termine le sono state nuovamente affidate le ceneri del padre, diffidandola a conservarle o smaltirle nelle modalità consentite dalla legge.

