Laura la divina, famosa tiktoker napoletana amata per la sua presenza sui social, è misteriosamente scomparsa dal pomeriggio di ieri 13 dicembre. La ragazza, legata a Rita De Crescenzo, nota personalità di TikTok, si sarebbe allontanata intorno alle 17:00 dalla casa di Rita, e da quel momento il suo telefono è risultato spento, facendo scattare l’allarme tra amici e seguaci.

La scomparsa di Laura la divina e le speculazioni

Le ultime ricostruzioni suggeriscono che Laura la divina si sia allontanata senza dare alcuna spiegazione, e immediatamente sono iniziate segnalazioni e richieste di aiuto da parte degli utenti.

Inizialmente, molti pensavano che potesse trattarsi di uno scherzo o di una strategia per promuovere un nuovo progetto ispirato al “Grande Fratello” con partecipanti napoletani. Tuttavia, la situazione è diventata più seria, soprattutto considerando una particolare condizione psicologica della tiktoker, che risulta essere “molto fragile”.

L’appello a “Chi l’ha visto?”

Ed è proprio a causa della particolare condizione psicologica della tiktoker che è stato lanciato un appello durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. La conduttrice Federica Sciarelli ha dichiarato in chiusura di puntata: “Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come ‘la divina’. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata ma sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati.”

Il mistero si infittisce anche online, con numerosi utenti che hanno lanciato richieste di aiuto e segnalazioni di presunti avvistamenti, anche se al momento nessuna di queste informazioni ha trovato conferma. La popolare trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai 3 ha ricevuto molte segnalazioni sulla scomparsa di Laura La Divina, mettendo in evidenza la sua notorietà come tiktoker.

Chi è Laura la divina

Laura La Divina è una donna transgender legata a Rita De Crescenzo, un’altra figura di spicco su TikTok. La loro popolarità è cresciuta grazie ai contenuti divertenti e eccentrici condivisi sulla piattaforma. Rita De Crescenzo, celebre per i suoi video che animano varie cerimonie, ha acquisito notorietà con oltre un milione di follower. Laura è stata accolta da Rita nella sua casa e la chiama affettuosamente “mammà”.

Il passato di Laura

Laura è una presenza iconica sui social media da oltre 10 anni. Il suo percorso è iniziato nel lontano 2010 su Youtube, dove la sua simpatia è diventata rapidamente virale. Attraverso il tempo, è passata da Youtube a Instagram e TikTok, guadagnando migliaia di follower e milioni di like.

La storia di Laura è fatta di sfide, dolore e trionfi. Raccontando della sua transizione, Laura ha più volte condiviso i momenti difficili e il percorso faticoso che ha affrontato. Ha subito violenze e soprusi, ma la sua resilienza l’ha portata a diventare una figura amata sui social media.

La preoccupazione dei suoi fan sui Social

La preoccupazione per la scomparsa di Laura La Divina è palpabile, con numerosi commenti e condivisioni da parte della comunità online. Tuttavia, in un mondo in cui le notizie possono diffondersi rapidamente, emergono anche voci discordanti, con alcune persone ipotizzando che l’intera situazione potrebbe essere orchestrata per aumentare la visibilità online.