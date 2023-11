Le bimbe di Filippo Turetta. Su Facebook, qualcuno che evidentemente pensa di essere molto intelligente, ironico, sarcastico, simpatico e al di sopra della morale media di noi poveri idioti, ha creato un gruppo: “Le bimbe di Filippo Turetta”. In genere questi gruppi Facebook vengono creati per ironizzare un po’ o giocare sul fascino e sulla propaganda di vip o personaggi politici. Questa volta qualcuno ha deciso di scherzare sulla vicenda dell’omicidio di Giulia Cecchettin: la ragazza rapita, accoltellata e fatta morire dissanguata e il cui cadavere, infine, è stato gettato in un canalone.

E noi davvero vorremmo combattere il patriarcato e la violenza di genere in Italia? Con quali truppe?