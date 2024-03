Litiga con il suocero o lo accoltella. Poi ci ripensa e lo soccorre. E’ successo a Casoria, in provincia di Napoli, dove una coppia è invitata a una festa di compleanno pre-pasquale, ma gli organizzatori chiedono agli invitati di non portare i bambini. Un papà decide allora di portare la figlia dai propri genitori, ma la compagna non è d’accordo perché con i suoceri non corre buon sangue. I due litigano e sotto casa dei nonni paterni, il 31enne cede alle pressioni della donna e porta la bimba dai nonni materni.

Ma una volta raggiunta la casa dei genitori della compagna, chiede alla famiglia di lei di “riprendersi” la donna, per sempre. I toni sono ormai accesi, il padre della bambina prende a pugni l’auto del cognato. Suocero e proprietario del veicolo lo raggiungono, nasce la rissa. Il 31enne sferra cinque coltellate al suocero, poi, preso dal rimorso, torna indietro per soccorrerlo. Una giornata di ordinaria follia, finita male. L’uomo viene arrestato con l’accusa di tentato omicidio e la vittima viene ricoverata in ospedale a Frattamaggiore. Non è in condizioni critiche.