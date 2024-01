Lotteria Italia, l’estrazione della Befana ha premiato la Lombardia che si è aggiudicata tre dei premi della cinquina milionaria.

A Milano sono andati i cinque milioni con il biglietto serie F306831. L’abbinamento dei biglietti vincenti è avvenuto durante la trasmissione “Affari tuoi” condotta da Amadeus su Rai1.

Gli altri quattro tagliandi vincenti sono stati distribuiti nello Stivale : due al Nord (in provincia di Pavia e Brescia) uno in Romagna a Montescudo (Rimini) e il quinto da 2,5 milioni è stato venduto a Campagna (Salerno).

In totale la Lombardia ha portato a casa 8,5 milioni e Rimini 1 milione. La Lotteria Italia c’è sempre.

Come dice Paolo Franci su QN “Non c’è crisi che possa intaccare la Lotteria Italia perché è incastonata nella tradizione del nostro Paese. Una tradizione che resiste dal 1957 e che in questa edizione ha fatto segnare un aumento delle vendite dei biglietti pari al 10%, alla faccia della nuova era del gaming, tutta tecnologia. I 6,7 milioni di biglietti venduti dimostrano come questo rito ad estrazione non sia più considerato un freddo gioco con vincita in denaro ma qualcosa di più. La lotteria Italia è parte di noi, della gioiosa parentesi delle feste alla fine di un altro anno difficile per le famiglie, fra rincari, precarietà e scarsa stabilità economica”.

Insomma la Lotteria Italia è la fuga per un giorno dai problemi del quotidiano.

I 15 PREMI DA 100.000 EURO

Anche per i cosiddetti premi di seconda categoria sono stati equamente distribuiti da nord a sud. Cioè: Quarto S. Elena ( Cagliari), Pietrasanta ( Lucca), Zibello ( Parma), Trieste, Caldaro ( Bolzano), Civitella ( Arezzo), Napoli, Piacenza, Eboli ( Salerno), Ottaviano ( Napoli), Catania, Figline ( Firenze), Salaconsilina ( Salerno); gli ultimi 2 a Roma (M404056,M462363).

IN CRESCITA ANCHE LE VENDITE ON LINE

Sono aumentate anche le vendite on Line dei tagliandi, ben 149.706 biglietti, circa 48.000 in più rispetto al 2022. Un aumento sostanziale. Lo scorso anno a far festa fu una tabaccheria di Bologna mentre il Lazio si confermò la regione d’oro con 3 dei 5 premi di prima categoria.

Occhio infine al biglietto dimenticato: dal 2002 in poi 31 milioni di euro non sono stati incassati dai vincitori: nel 2008 addirittura non fu incassato il primo premio da 5 milioni che è restato nelle Casse dello Stato.