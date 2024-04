Ultime dall’America: Trump vende Bibbie. Scopo dichiarato:”Far tornare la gente a pregare”. E così, dopo le sneakers dorate infiocchettate con la bandierina USA – sold out in poche ore – il tycoon ci riprova con il testo che mote religioni considerano sacro: la Bibbia. Molte religioni come il Cristianesimo l’Ebraismo, l’Islam; persino il Babismo che è nato in Persia a metà dell’Ottocento.

Certo, ogni regione interpreta la Bibbia a modo suo, ma tutte raccontano la storia del rapporto di amore tra Dio e l’uomo. Fiutando il clima della Settimana Santa, il navigato imprenditore si è messo a vendere “bibbie patriottiche”. E dalla sua piattaforma social “Truth” la lanciato il volume. Il prezzo non è basso,ogni copia costa 59,9 dollari (più o meno 55 euro) ma l’introito è assicurato.

UN RESPIRO PER LE CASSE DEL PARTITO

Trump si è calato in questa nuova avventura per dare un concreto aiuto alle casse del partito messe a dura prova dalle spese legali necessarie a difenderlo dalle numerose cause a suo carico. L’ultima causa per frode fiscale ha registrato una multa di 454 milioni di dollari più interessi; Trump è stato ritenuto colpevole di aver gonfiato gli asset per avere prestiti per centinaia di milioni a condizioni vantasggiose. Multa poi scontata a 175 milioni di dollari dalla Corte di Appello di New York . Ma è pur sempre una bella cifra.

IL PACCHETTO RELIGIOSO CIVILE

L’iniziativa di Trump consiste in una speciale edizione della Bibbia abbinata alla Costituzione, alla Dichiarazione di Indipendenza, alla Carta dei Diritti e al Giuramento di Fedeltà nonché al testo della popolare canzone “ God Bless the USA” del cantante country Lee Greenwood che spesso suona alle manifestazioni e agli eventi di Trump.

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha detto:” Sono orgoglioso di sostenere e incoraggiare tutti voi ad avere una Bibbia, dobbiamo far pregare di nuovo l’America. La religione e la Cristianita’ è la cosa che manca in questo Paese.” È il caso di ricordare che Trump, al suo terzo matrimonio, non si è mai mostrato particolarmente religioso ma ha un forte sostegno tra la destra cristiana. Ed è in campagna elettorale.

I CRISTIANI D’AMERICA NON SONO D’ACCORDO

Trump aveva detto che “ tutti dovrebbero avere la Bibbia in casa. È il mio libro preferito.”Critici i cristiani d’America nei confronti dell’ex Presidente. Il reverendo Nathan Empsall di Faithfull America ha detto: ” Vedere un potenziale dittatore incriminato vendere Bibbie patriottiche offre un parallelo con la Settimana Santa ma non è Gesù“.