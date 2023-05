Malore in campo dopo uno scontro: 15enne ricoverato in gravi condizioni

Si sente male in campo dopo uno scontro a Collecchio: 15enne ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione. Momenti di paura in provincia di Parma, dove un ragazzo di 15 anni si è sentito male durante una partita di calcio. Il malore ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Collecchio, malore in campo: grave 15enne

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da Parma Today, il quindicenne ha accusato problemi respiratori e ha manifestato uno stato confusionale dopo essersi scontrato con un avversario durante la partita di calcio. Il ragazzo sarebbe stato colpito da una ginocchiata. Al campo sportivo de ‘Il Cervo’ è atterrato l’elisoccorso, che ha trasportato il ragazzo in ospedale.

Come sta il 15enne

Il ragazzo è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in seguito a un fortissimo trauma cranico. Le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi. Sempre secondo quanto riportato dalla testata locale, le condizioni del quindicenne sarebbero “in miglioramento”.

