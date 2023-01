Malore fulminante a 24 anni, poche ore prima di morire era stata dimessa dall’ospedale

Un malore fulminante poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale. E’ morta così Angela Brandi, 24 anni, che ieri si era recata nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli (Napoli).

Morta a 24 anni poco dopo le dimissioni dall’ospedale

La giovane poche ore prima era stata dimessa dallo stesso ospedale al quale si era rivolta perché perdeva sangue dal naso. Secondo l’Asl Napoli 2 Nord che ha attivato “le opportune e doverose verifiche interne” sulla vicenda, la giovane era stata curata dallo specialista otorinolaringoiatra per varici al setto nasale ed era stata successivamente dimessa. In serata la giovane è stata però colta da un malore mentre si trovava nella sua casa ed è stata nuovamente riportata in ospedale, dove è giunta in arresto cardiaco. Per i sanitari, spiega la Asl, “non è stato possibile scongiurare il decesso”.

Le indagini

La Asl, in una nota firmata dal direttore generale Mario Iervolino, assicura che è stata “data pronta e immediata collaborazione all’autorità giudiziaria consegnando l’intera documentazione clinica richiesta e si confida negli accertamenti disposti dalla stessa per accertare le cause ed eventuali responsabilità”. La magistratura ha aperto un fascicolo: l’ospedale ha consegnato agli inquirenti l’intera documentazione clinica richiesta e confida negli accertamenti disposti dal pm, esprimendo “profondo cordoglio e vicinanza ai familiari”.

