Maltempo, in arrivo pioggia al Sud da oggi fino a mercoledì 12: allerta meteo in 10 regioni (foto Ansa)

Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale accentuerà nei prossimi giorni l’instabilità sul territorio italiano.

Lo indica un avviso meteo della Protezione Civile che prevede già dalla tarda serata di ieri, domenica 9 ottobre, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Campania, in graduale estensione a Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le precipitazioni saranno più intense sulle regioni del sud.

Le previsioni nei prossimi giorni

Meteo lunedì 10 ottobre. Secondo quanto previsto da 3BMeteo, il cielo sarà nuvoloso al Nordovest con piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e ovest Emilia, in attenuazione nel corso della giornata e in esaurimento tra pomeriggio e sera, con parziali aperture in arrivo.

Maggiori aperture al Nordest con clima asciutto. A tratti instabile sulle regioni centrali con piogge e rovesci soprattutto in Toscana, dove sarà possibile anche qualche temporale. Maltempo in estensione nel pomeriggio a Umbria e zone interne del versante adriatico, seppur più attenuate. In serata fenomeni in generale attenuazione.

Sulle regioni meridionali l’instabilità sarà in rapida intensificazione su Campania, Basilicata e alta Puglia. Le piogge e i rovesci diverranno localmente intensi e temporaleschi, in estensione in giornata ai restanti settori ma in forma più attenuata. Variabilità in Sicilia con qualche pioggia sulle aree centro-settentrionali. Variabilità anche in Sardegna con qualche rovescio nel pomeriggio sulle zone interne. Temperature in diminuzione.

Meteo martedì 11 ottobre. Ad inizio giornata ci saranno delle schiarite. Residui di nuvolosità resteranno sulle regioni adriatiche con alcuni piovaschi su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Con il passare delle ore instabilità in aumento sulle zone interne del Centro-Sud peninsulare, accompagnata da rovesci sparsi e qualche isolato temporale dall’Appennino tosco-emiliano a quello calabro-lucano, in estensione a Calabria ionica e Sicilia orientale. Maggiori aperture e clima più asciutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Lieve recupero delle temperature diurne.

Meteo mercoledì 12 ottobre. Anche mercoledì sarà una giornata piuttosto variabile. Pioverà con molta probabilità sulle zone alpine e su quelle interne del Centro-Sud. In serata ci sarà un peggioramento più consistente con piogge e temporali che poi si propagheranno anche alla Sicilia.

