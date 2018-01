BARI – A Pomeriggio 5 la madre di Paola Manchisi, la trentunenne deceduta a Polignano a Mare, attacca Federica Sciarelli di “Chi l’ha Visto?”. Paola pesava meno di trenta chili, non usciva da almeno quattordici anni e il suo corpo è stato trovato dagli agenti tra sporcizia, insetti, cibo avariato e feci.

Dopo la sua morte Federica Sciarelli – che si era occupato del caso in passato – aveva chiesto scusa per non aver fatto di più: “Paola poteva essere salvata, la sua morte è una nostra sconfitta. Dovevamo sfondare quella porta”.

“Mia figlia – si difende ora la madre – non voleva uscire perché non aveva nulla da fare. Paola mangiava e mangiava regolarmente”. E ancora: “La gente ci infama, ma mia figlia è morta per un arresto cardiaco. Non c’è mai stato nessun maltrattamento, io amo i miei figli perché li ho messi al mondo e ora me n’è rimasto solo uno”.

I genitori di Paola sono indagati per abbandono di incapace aggravato dalla morte: secondo quanto scoperto finora dagli investigatori, la famiglia si sarebbe rifiutata per anni di ottenere assistenza dai servizi sociali.