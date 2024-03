Mangiano torta alla marijuana in pausa pranzo, un collega in ospedale e altri 3 si sentono male

Un uomo ha deciso di portare in ufficio una torta da dividere con i colleghi durante la pausa pranzo, ma in quel dolce c’era della marijuana. E così uno dei colleghi è finito in ospedale mentre altri 3 si sono sentiti male accusando forti dolori alla pancia e allo stomaco. Come riporta Il Giorno, è stata tutta colpa della quantità in eccesso di marijuana. Non quella venduta illegalmente ma quella light e quindi in libera vendita e a basso contenuto di thc. L’effetto collaterale però, martedì pomeriggio ha creato momenti di paura in un’azienda vicino Brescia quando quattro dipendenti di 23, 24, 28 e 35 anni si sono sentiti male e uno di loro ha perso conoscenza e in via precauzionale è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.