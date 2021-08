Il giovane calciatore Marco Tampwo, che gioca nell’Atletico Terme Fiuggi in Serie D, è morto per un malore a soli 19 anni. Il giovane calciatore era residente a Mentana in provincia di Roma. Tampwo è morto domenica 15 agosto, quando il ragazzo, che si trovava all’interno della sua abitazione, improvvisamente ha iniziato a sentirsi male.

Uscito di casa è stato soccorso da alcuni passanti e vicini, che hanno provato ad aiutarlo e hanno chiamato aiuto, allertando il personale sanitario e chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza.

La morte di Marco Tampwo

Purtroppo per il giovane calciatore è stato inutile il trasferimento in ospedale, non c’è stato nulla da fare se non confermare il decesso. A causarne la morte forse un infarto fulminante. Data la giovane età hanno disposto l’autopsia, i risultati degli esami faranno infatti chiarezza sulle cause esatte che hanno portato al decesso.

Il comunicato del club sulla scomparsa di Marco Tampwo

“Il presidente Davide Ciaccia e tutto il club piangono il calciatore Marco Tampwo, arrivato da qualche settimana, e scomparso prematuramente a soli 19 anni – si legge nel comunicato dell’Atletico Terme Fiuggi –. Non abbiamo parole davanti ad una simile tragedia. Ciao Marco”. “Fratello mio rimarrai per sempre nei nostri pensieri… È terribile perderti così a solo 19 anni, ma che dolore Marco Tampwo”, lo ricorda l’amico e compagno di squadra Romain Kambala.