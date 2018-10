FIUMICINO – C’è anche la palestra di Fiumicino frequentata da Maria Tanina Momilia tra i posti dove oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Ostia hanno compiuto sopralluoghi per acquisire eventuali elementi utili alle indagini sulla morte della donna di 39 anni, per la quale c’è un’indagine per omicidio.

Su delega dell’Autorità Giudiziaria, i militari stanno cercando di acquisire testimonianze e riscontri alle ipotesi investigative e per ricostruire gli ultimi movimenti della donna, le frequentazioni e tracce, le più recenti prima della scomparsa, dei suoi passaggi nei luoghi da lei abitualmente frequentati.

Il corpo della donna, scomparsa domenica 7 ottobre, è stato trovato ieri mattina col cranio fracassato e il corpo pieno di lividi. Così è stata gettata in un canale di scolo ai lati di una strada periferica di Fiumicino. Il marito della vittima era stato il primo a lanciare l’appello via Facebook, visto che da domenica mattina della donna non si avevano notizie.

Secondo quanto riporta Mirko Polisano su Il Messaggero di Roma, la donna era uscita di casa domenica mattina dicendo che sarebbe andata a pranzo da alcuni amici, ma dalle prime indagini dei carabinieri non sembrerebbe che avesse davvero un appuntamento con chi aveva detto. Le indagini ora sono volte a ricostruire gli ultimi movimenti della donna e a fare accertamenti nei luoghi che Tanina frequentava. A cominciare dalla palestra, dove si recava nelle pause dal lavoro e nel tempo libero. C’è chi racconta delle particolari attenzioni di uno dei suoi personal trainer. L’uomo è stato ascoltato ieri a lungo dai carabinieri.

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, la compagna di uno degli istruttori della palestra avrebbe, nei giorni scorsi, aspettato Tanina all’uscita della struttura per aggredirla verbalmente. Il movente passionale è il perimetro entro cui si stanno muovendo gli investigatori.

Altro aspetto da chiarire nel giallo di Fiumicino è il luogo del delitto. Stando a una prima ricostruzione, sembrerebbe infatti che l’omicidio possa essersi consumato altrove rispetto al luogo del ritrovamento. Per questo nelle prossime ore il Ris potrebbe effettuare nuovi sopralluoghi in abitazioni sospette. L’ipotesi che è che il cadavere è stato solo scaricato nel canale a due passi dal Tevere.

Si stanno inoltre acquisendo eventuali immagini utili dalle telecamere posizionate in varie zone della città. Nel pomeriggio è atteso l’affidamento dell’incarico per l’autopsia, al Verano, sul corpo della donna e salvo slittamenti dovrebbe svolgersi entro la serata.