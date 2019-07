ROMA – “Bastardi maledetti…vi ammazzo“. A scriverlo un cugino del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte a Roma, su un suo profilo social. Molti i messaggi di condoglianze alla famiglia pubblicati in queste ore sui social. “Onore a questo uomo che semplicemente faceva il suo lavoro” scrive qualcuno. “Non ci sono parole..” aggiunge un altro.

Il carabiniere assassinato nella notte tra giovedì e venerdì a Roma, nel quartiere Prati aveva 35 anni, compiuti due settimane fa e da poco più di un mese si era sposato. Era tornato dal viaggio di nozze lunedì scorso, per festeggiare nella capitale il suo compleanno. La sua vita, consacrata agli altri e al dovere e ad un amore ancora carico di speranze, si è spezzata tragicamente alle tre di notte in via Pietro Cossa, dove ha incontrato i due sospetti che stava cercando.

“Un ragazzo buono, un carabiniere preparato che pensava sempre al prossimo, sia durante i turni di servizio sia quando non indossava la divisa”. È descritto così il vicebrigadiere dal suo comandante, Sandro Ottaviani. “Era solito fare pellegrinaggi a Lourdes e a Loreto per dare una mano alle persone che soffrono, ogni settimana – ha aggiunto il comandante della stazione dei carabinieri piazza Farnese – senza dirlo a nessuno faceva volontariato. Agli ultimi donava i suoi vestiti portava loro anche la colazione. Non muore solo un valoroso carabiniere, ma un grande uomo”. (Fonte Ansa).