Una donna di 54 anni, non vaccinata, è morta per complicazioni legate al Covid all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala (Trapani). Era mamma di una bambina di nove anni.

Mamma no vax muore all’ospedale di Marsala

Come per altri soggetti non vaccinati, era arrivata in ospedale in condizioni che sono apparse gravissime, tanto che è stata subito intubata. Viste le sue condizioni, i medici hanno ritenuto inutile il suo trasferimento all’Ismett di Palermo per un eventuale Ecmo, il trattamento di ossigenazione extra corporea a membrana.

La vicenda ricorda quella di Maurizio Bellitteri, il noto ristoratore 60enne di Marsala, che aveva rifiutato di vaccinarsi, ed è morto per Covid lo scorso Natale.

Covid in Sicilia, 80% terapie intensive occupato da no vax

Secondo i dati aggiornati della Regione Siciliana, l’80% dei posti nelle terapie intensive degli ospedali dell’isola, è occupato da pazienti che non si sono vaccinati o che hanno fatto al massimo una dose. “Il virus circola tra i soggetti non vaccinati – raccontano i medici – e colpisce anche i bambini, adesso. Per loro, per fortuna, con sintomi lievi. Tra gli adulti non vaccinati, invece, il virus circola con grande violenza. Chi pensa che il vaccino sia inutile, o che sia tutta una montatura, dovrebbe venire a fare un turno con noi in terapia intensiva, e vedere con i suoi occhi quanta sofferenza c’è”.