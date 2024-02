Mattarella premia 30 eroi civili per disabili, poveri, detenuti, migranti, la consegna il 20 marzo al Quirinale. Eroi civili nel quotidiano, testimoni giovani e anziani dei valori repubblicani.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito- motu proprio – 30 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a contrastare la violenza di genere, per una imprenditoria etica, per un impegno attivo a favore dei detenuti, per la solidarietà, per la scelta di una vita come volontario in attività a favore della inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute; e per atti di eroismo.

La cerimonia di consegna delle onorificenze ai nuovi Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana si svolgerà presso il palazzo del Quirinale il 20 marzo. Ecco i 30 eroi civili.

MATTIA ABBATE – Affetto da distrofia ha denunciato i disservizi per i disabili.

MATTIA AGUZZI – Ha preso al volo una bambina caduta dal balcone.

LICIA BALDI – Insegnante, 88 anni, segue i detenuti di Porto Azzurro.

SIMONE BALDINI – Atleta Paralimpico su sedia a rotelle era tra i volontari nell’alluvione.

LUCIA BEVILACQUA – Con il marito Salvatore gestisce una cooperativa di aiuti.

ANTONIO BODINI – ideatore del baskin, lo sport che fa giocare insieme i disabili.

VINCENZO BORDO – Da 30 anni è vicino alle persone più povere di Seul. Ha 67 anni.

MARCO CAPRAI – Amministratore delegato, ha dato lavoro a 200 richiedenti asilo.

GIUSEPPINA CASARIN – Con il suo coro è un esempio di inclusione sociale.

DARIO CHERICI- Volontario, 80 anni, ha operato nell’alluvione di Prato.

MARINA CLERICI – Ha dato impulso a una attività di accoglienza per malati.

MARTA DELLE PIANE – Con Gabriele Bona sostiene la ricerca pediatrica.

NICOLA DI LENA – Ha fondato una pasticceria che da lavoro alle vittime di violenza.

MARIA GALIA – Dona giocattoli ai bambini sfortunati.

FRANCESCO GIANNELLI SAVASTANO – Ospita bambini con patologie varie.

MARTA GRELLI – Ha ideato una piattaforma informatica per i viaggi dei disabili.

PIETRO LITERIO – Ha un ambulatorio che offre visite mediche gratuite.

LEONARDO LOTTO – Dopo un incidente si è laureato (discorso virale in rete).

MICHELE MELE – Aiuta dalla sua università persone ipovedenti.

GIOVANNI NERI – Opera nelle scuole promuovendo la cultura della solidarietà.

NICOLINA PARISI – Ha accolto le salme dei migranti deceduti nel nubifragio di Cutro.

ANTONIO PICCOLO – Con Carlo Sagliocco gestisce una scuola calcio a Scampia.

MARCO RONDON – Volontario nelle calamità naturali con pane e prodotti da forno.

SARAH SCLAUZERO – Ha fondato una Onlus antiviolenza.

GIANNI STINZIANI – Guida una associazione con progetti di solidarietà e inclusione.

PAOLA TRICOMI – È impegnata a garantire il diritto allo studio ai disabili.

STEFANO UNGARETTI- Sensibilizza al primo soccorso nello sport e nelle aziende.