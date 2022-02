Matteo Bassetti (nella foto Ansa), 35 chiamate in 2 ore da No vax e No Green pass: “Il mio telefono di nuovo su Telegram”

Matteo Bassetti preso di mira di nuovo dai No vax e no Green pass. L’infettivologo del San Martino di Genova ha raccontato di essere stato nuovamente minacciato via Telegram dopo gli episodi avvenuti nel mesi scorsi: “Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio”.

Haters scatenati contro Matteo Bassetti: 35 telefonate sul numero personale

Non è la prima volta che l’esperto molto diventa bersaglio degli haters. E non è la prima volta che denuncia, dopo che il suo numero era stato condiviso sui social network. “I reati contestati dai magistrati sono pesanti. Si tratta di stalking e minacce, ma quello che mi fa rabbia è che mi sento lasciato solo. Dopo 6 mesi avrei voluto vedere qualcuno a processo”.

“Continuerò a denunciare insieme al mio avvocato – spiega ancora l’infettivologo -. La Digos e la polizia postale stanno facendo un lavoro egregio. Sarebbe importante mandare un messaggio forte a difesa dei medici che lavorano per lo Stato e per la campagna vaccinale”.

Bassetti è noto per la sua partecipazione a programmi tv. Tra gli infettivologi appare in molti casi tra i più decisi a lascairsi alle spelle la pandemia, cosa che lo ha portato a volte a scontrarsi con qualche collega. Bassetti, in diverse occasioni si è ad esempio distinto per auspicare che presto vada abolito il Green pass. Ciò non è bastato però a calmare gli animi degli haters.

Bassetti durante Zona Bianca aveva lasciato lo studio di Rete 4

Tre giorni fa, tramite la sua pagina Instagram, Basssetti aveva raccontato di aver ricevuto una quantità enorme di insulti e attacchi dopo aver partecipato alla trasmissione Zona Bianca su Rete 4.

L’infettivologo se n’era andato dallo studio prima della chiusura del collegamento. Aveva poi spiegato le motivazioni del suo gesto lanciando una frecciatina al conduttore Giuseppe Brindisi: “Trovo assolutamente sbagliato e controproducente continuare ad invitare nelle varie trasmissioni televisive esponenti del mondo no vax”.

Bassetti aveva proseguito: “Dopo la mia partecipazione a Zona Bianca di ieri dalla quale me ne sono andato per evitare di continuare ad ascoltare tesi e posizioni pericolose e talvolta folli, ho ricevuto una quantità enorme di insulti, minacce di morte e attacchi meschini a me e ai miei famigliari. Purtroppo questi sono gli unici argomenti di cui la maggioranza dei no vax dispone: violenza, pressappochismo, anti-scienza e complottismo. Chi gli dà spazio sbaglia”.