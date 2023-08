Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono di aria quasi fresca, con temperature frizzanti all’alba e accettabili nel pomeriggio, localmente quasi autunnali la notte. Questa situazione meteo non andrà oltre venerdì. L’anticiclone subtropicale porterà di nuovo caldo africano per almeno 10 giorni. A momento l’anticiclone sta ancora sulla Spagna, dove porta temperature di 30°C anche oltre i 1.550 metri.

Questo, commenta Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ILMeteo.it, “è un dato meteorologico straordinario, perché con il gradiente termico, che fa aumentare le temperature scendendo di quota di circa 1 grado ogni 100 metri, tale valore può corrispondere a più di 45 gradi in pianura al livello del mare. Infatti, da sabato scorso, specie in Andalusia le temperature sono state oltre i 40 gradi, con picchi di 45°C anche a Siviglia, e sono previste in ulteriore aumento almeno fino a venerdì”.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Dal prossimo weekend questo anticiclone africano si espanderà verso l’Italia, dove a partire da San Lorenzo metterà fine all’Estate Mediterranea, la tipica estate dell’altro secolo caratterizzata da minime sui 15-18 gradi e massime sui 30-33°C: gradualmente poi da venerdì, ad iniziare dalla Sardegna, “il tempo italiano tornerà via via nordafricano”. Nel dettaglio, il cielo sarà terso anche nei prossimi giorni salvo, oggi, qualche temporale di calore pomeridiano su Alpi e Prealpi orientali.

Domani, giovedì 10 agosto, la giornata sarà buona e lo sarà anche la notte delle Stelle: con il cielo sereno e con la quasi luna nuova, ci saranno condizioni ottimali per osservare le lacrime di San Lorenzo, le Perseidi. Da venerdì, arriveranno i primi 38 gradi in Sardegna e gradualmente il caldo nordafricano invaderà l’Italia, dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi con massime verso i 40 gradi dalla prossima settimana. La proiezione indica la possibilità di temperature oltre la media di 7-8 gradi e l’anticiclone africano dovrebbe restare sull’Italia almeno fino al 20 agosto.

