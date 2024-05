Finisce con la gru in un burrone, grave operaio 50enne

Un operaio di 50 anni, impegnato nei lavori di appalto del Comune di Giuliana (Palermo) per la manutenzione dei pali dell’illuminazione pubblica, è finito in un burrone insieme al camion con la gru e il cestello. Sono ancora in corso le indagini per accertare cosa sia successo. L’operaio è salvo grazie all’intervento dei sanitari del 118 arrivati in elisoccorso. Il medico rianimatore ha stabilizzato l’operaio che è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. La prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone.