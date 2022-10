Meteo weekend e ponte 1 novembre: sole e caldo anomalo 15 gradi sopra la media

Le previsioni meteo per il weekend e per il ponte del primo novembre ci dicono di bel tempo sull’Italia fino ad Ognissanti. Il lungo Ponte regalerà un caldo anomalo per la stagione con scarsa nuvolosità, assenza di piogge, formazione di nebbie notturne, qualità dell’aria in peggioramento. Le temperature resteranno ancora per molti giorni su valori anche di 10-15 gradi sopra la media stagionale. In particolare in Sardegna, sul Centro Nord e sulle Alpi. A Cervinia sono attesi 15°C (2050 metri di quota), a Cortina d’Ampezzo 20°C e lo zero termico sale a 3700 metri. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, che prevede localmente fino a 30°C sulle Isole Maggiori. Farà caldo anche nei fondivalle alpini con 25-26°C e continuerà l’Ottobrata Romana con i 26-27°C fissi ormai da settimane.

Le previsioni meteo per il ponte

Il sole regalerà domani l’ultimo tramonto serale poi, con la fine dell’ora legale, da domenica 30 ottobre, lo avremo sotto l’orizzonte già intorno alle ore 17. E con l’inizio di novembre l’anticiclone dovrebbe indebolirsi sotto la spinta delle correnti atlantiche che convoglieranno aria più fresca verso l’Europa e l’Italia tanto che dal 3 novembre potrebbero tornare le piogge.

Le previsioni giorno per giorno

Sabato 29. Al nord: sole e caldo simil-estivo. Al centro: sole e caldo anomalo. Al sud: bel tempo e clima estivo. Domenica 30. Al nord: locali nebbie in pianura in parziale dissolvimento nel corso della giornata, sole e caldo in montagna e lungo le coste. Al centro: sole e caldo salvo nebbie notturne nei fondivalle interni. Sud: sole prevalente e clima estivo. Tendenza: Anticiclone di Halloween alla massima potenza fino ai primi di novembre con condizioni di benessere climatico, sole e temperature gradevoli.

