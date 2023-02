Dopo la fase molto fredda e il maltempo che hanno colpito l’Italia nell’ultima settimana, nel weekend ci sarà un netto rialzo delle temperature. La fase gelida attanaglerà infatti l’Italia fino ad oggi, venerdì 10 febbraio, dove continueranno ad affluire i freddi venti di origine artico-continentale in grado di provocare nevicate fino in pianura e crollo terminco.

Nel weekend temperature su

A partire da sabato ci sarà un aumento della pressione atmosferica su buona parte del bacino del Mediterraneo che si tramuta in un aumento delle temperature. Si tratta di una vera e proprio rimonta dell’alta pressione africana, la stessa responsabile del gran caldo estivo. La presenza dell’anticiclone si tradurrà in una fase più soleggiata su buona parte dell’Italia.

Meteo sabato 11 febbraio

Sabato 11 febbraio sarà presente una ventilazione ancora piuttosto vivace sui settori adriatici e ionici. Ciò si tradurrà in una giornata ancor fredda. Al nord mancherà il vento e quindi tornererà la nebbia in pianura con valori termici che continueranno a rimanere piuttosto bassi, specie di notte e al primo mattino, anche sotto lo zero. Anche al centro e al sud farà ancora piuttosto freddo.

Meteo domenica 12 febbraio

Domenica 12 febbraio ci sarà un generale aumento delle temperature al centro e al nord. In serata ci sarà invece un afflusso di aria fredda che potrebbe far peggiorare rapidamente le condizioni meteo su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con la possibilità di qualche pioggia, accompagnata da raffiche di vento dai quadranti settentrionali.

