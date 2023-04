Si chiamava Michele Bogdoll e aveva 21 anni: il giovane è stato trovato morto in un appartamento a Roma, in zona Conca d’Oro. Il cadavere era sul letto.

A dare l’allarme è stata la padrona di casa che, intorno alla mezzanotte lo ha trovato ormai privo di vita nell’appartamento affittato a studenti. Il personale del 118, immediatamente accorso, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo scientifico e della compagnia Montesacro. Il medico legale, ad un primo esame della salma, non ha riscontrato segni evidenti di violenza.

E’ stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Fra le ipotesi quella del possibile malore, ma non si esclude anche una eventuale overdose.

