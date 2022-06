Roberto Brunetti detto “er Patata” è stato trovato morto nella sua casa a Roma, intorno alle 22,30 di ieri, venerdì 3 giugno.

Roberto Brunetti è morto: l’attore era stato Aldo Buffoni in Romanzo Criminale

L’attore, classe 1967, era diventato popolare nella parte di Aldo Buffoni nel film Romanzo Criminale.

Brunetti è stato trova in posizione supina con addosso solo un lenzuolo. Ad entrare in casa sono stati gli agenti di Polizia del commissariato San Lorenzo insieme ai Vigili del Fuoco. L’attore, fino al 2011 è stato legato sentimentalmente alla collega Monica Scattini.

A dare l’allarme è stata la sua attuale compagna ed alcuni conoscenti che non lo sentivano almeno da giovedì sera. In quella data, Brunetti si era collegato per l’ultima volta a Whatsapp. Il corpo è stato ora messo a disposizione della Polizia giudiziaria.

La carriera cinematografica del Patata

Romano, deve la sua celebrità soprattutto alla partecipazione ad alcune commedie di grande successo a fine anni novanta, come Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti (dove si presentava col suo soprannome). Ha anche preso parte a pellicole più impegnate come Fatti della banda della Magliana e Romanzo criminale, entrambe del 2005. Dal 2012, anno in cui uscirono nelle sale Il rosso e il blu e Baci salati, non è più apparso sul grande schermo. Oltre al cinema ha lavorato sempre a Roma come pescivendolo.

Brunetti ha avuto una carriera fatta di alti e bassi. A dirlo era stato lui stesso raccontato in una delle sue ultime interviste.