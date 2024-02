Una quindicina di vigili del fuoco è stata colpita da un’intossicazione alimentare ed uno di loro è stato portato in ospedale per precauzione. L’intossicazione è avvenuta al Comando di via Messina a Milano a causa probabilmente di quanto mangiato in serata in mensa.

I sintomi si sono manifestati la mattina di oggi, sabato 3 febbraio, ed è stato necessario l’intervento degli operatori del 118. Sono stati avviati controlli con la società che gestisce la mensa. L’intossicazione non ha comportato problemi per quanto riguarda la consueta attività di intervento e soccorso del Comando.

