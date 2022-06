A Milano un uomo che ha assunto una dose massiccia di droga, ha perso il controllo, poi ha litigato e ferito di striscio l’amico dopo averlo inseguito per casa brandendo un coltello. Infine è morto per overdose in ospedale.

E’ accaduto sabato pomeriggio a Milano in un appartamento in Via Dalmazia, dove attorno alle 15, chiamati per una lite in abitazione, sono intervenuti gli agenti della volante del Commissariato Mecenate.

L’arrivo delle forze dell’ordine nella casa di Milano

Arrivati in casa si sono trovati a dover gestire una situazione più complicata tant’è che hanno dovuto chiamare i rinforzi. Un uomo di 34 anni, italiano, con precedenti e in forte stato di alterazione, con in mano un coltello stava inseguendo un amico, 33 anni, ivoriano, pure lui con precedenti e irregolare. Fino a ferirlo lievemente sulla fronte. Una volta calmato, il 34enne è stato portato al Policlinico. In ambulanza, durante il tragitto, ha avuto un primo arresto cardiaco ma è stato rianimato. Una volta arrivato in ospedale è però morto per overdose. L’ivoriano invece è finito alla Clinica Città Studi, medicato e dimesso con una prognosi di 3 giorni.