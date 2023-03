Milano, il ricco sfondato terrore delle escort. Chi è?

A Milano, tra le escort brasiliane, c’è il terrore per un uomo, un 50enne ricco, molto ricco. Nelle chat viene descritto come “pericoloso”, ma per lui, al momento, nessuna denuncia. L’uomo divide i suoi appuntamenti tra appartamenti in zona piazza Cavour e quella di Porta Garibaldi, nonché nella stanza di un hotel di lusso non lontano dalla Scala.

Milano, il ricco ereditiero terrore delle escort

A raccontare la storia è il Corriere della Sera. Nelle chat delle escort brasiliane compare una scheda con nome, cognome, fotografia e un aggettivo: “Pericoloso”. L’uomo, per fissare gli appuntamenti, avrebbe utilizzati fino a 5 numeri diversi di cellulare. Il 50enne non varia mai la nazionalità delle prostitute, contatta le donne con messaggi su Whatsapp, invia fotografie di banconote a conferma dell’ingente disponibilità. Dopodiché convoca le escort nell’hotel dove ha prenotato la solita camera, oppure nelle abitazioni.

Crack, botte e mai una denuncia

Ogni incontro inizia dalla preparazione del crack per drogarsi. Ma se le donne rifiutano di condividere la consumazione, l’uomo passa alla violenza. Lo descrivono come un tossico, visto che mostra segni di punture sulle braccia.

Le escort però non denunciano. Se chiamiamo la polizia, viene fuori “che non abbiamo i documenti a posto, e comunque è la nostra parola contro la sua” racconta una. E lui, “se protestiamo, non esita a ripetere che ha un mucchio di denaro, di amicizie potenti, di avvocati a disposizione, e che è capacissimo di rovinarci”. Il 50enne, dai terminali delle forze dell’ordine, risulta un pregiudicato. Al momento però, senza nessuna denuncia, può continuare la sua “caccia”.

