MILANO – Giuseppe Pace, un 50enne di San Vittore Olona, alle porte di Milano, ha dato fuoco al divano vicino al quale aveva messo due taniche di benzina e quattro bombole del gas. Poi, si è impiccato. Tutto è avvenuto intorno alle 16 in una palazzina in via Matteotti.

A evitare la strage sono stati i vicini di casa, che hanno sentito odore di bruciato e rapidamente chiamato i vigili del fuoco. L’intervento, altrettanto immediato, dei pompieri ha evitato quella che poteva essere una strage.

L’uomo soffriva da tempo di depressione a causa della separazione dalla moglie.

Quando i pompieri sono entrati, dopo aver staccato la luce come da protocollo in caso di incendi, hanno scoperto le due taniche di benzina e le quattro bombole di gas nel suo salotto, una delle quali collegata a una lampada del salotto. Se qualcuno avesse attivato l’interruttore, avrebbe fatto saltare tutto.

Le fiamme appiccate dall’uomo prima di uccidersi, impiccandosi in balcone dove i soccorritori lo hanno trovato, non sono divampate così velocemente da raggiungere la benzina o le bombole.