M’illumino di meno, cos’è: venerdì 26 marzo 2021, tutte le iniziative per la Giornata del risparmio energetico

M’illumino di meno torna venerdì 26 marzo 2021. Ecco tutte le iniziative in Italia per la Giornata del risparmio energetico.

M’illumino di meno è un’iniziativa mirata non solo a ridurre i consumi, ma anche a promuovere quell’evoluzione ecologica necessaria ad uscire nella maniera migliore dalla pandemia. La Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili è stata lanciata per la prima volta dal programma radiofonico Caterpillar su Radio2, nel 2005.

M’illumino di meno venerdì 26 marzo 2021: il Salto di specie e la dedica ai sanitari

Un’edizione inevitabilmente speciale, questa del 2021, che andrà in scena venerdì 26 marzo, grazie a Rai Radio2, con la direzione di Rai per il Sociale. Sarà dedicata al “Salto di Specie” nel modo di abitare il pianeta. Con una particolare attenzione al filone sanitario, raccontando anche le adesioni di ospedali, Asl, medici e infermieri.

Oltre ai patrocini istituzionali, che includono la Medaglia della presidenza della Repubblica, sono arrivate anche le adesioni di strutture sanitarie che da oltre un anno sono in prima linea per fronteggiare il Covid. Il Policlinico Gemelli e l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

“Il vero virus di cui abbiamo bisogno è quello della sobrietà”. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. “Senza demonizzare tecnologie e ideologizzare soluzioni, bisogna trovare un compromesso. Occorre un grande investimento in conoscenza, senza il quale i bambini pagheranno un conto salato per colpa nostra”.

“Complimenti alla Rai per l’accelerazione in corso su questi temi che sta creando un effetto positivo perché la sfida si gioca anche sui terreni dell’intrattenimento e dell’informazione. Occorre un messaggio molto forte a sostegno dell’impegno enunciato da Draghi di inserire lo sviluppo sostenibile nella Costituzione. Che sarebbe un cambiamento importantissimo”.

M’illumino di meno 2021: l’impegno della Rai

La Rai partecipa a questa edizione con lo spegnimento delle luci in tutte le sedi e i Centri di produzione. E, rispondendo all’appello di “Salto di Specie“, installerà le rastrelliere per le biciclette dei dipendenti per promuovere la mobilità sostenibile in azienda. Una programmazione dedicata verrà messa a punto con servizi nei programmi televisivi e radiofonici. E anche nelle edizioni dei tg nazionali e regionali e in quelle dei gr.

Il presidente della Rai, Marcello Foa, ha sottolineato l’importanza di “piccoli gesti che possono creare una catena di virtuosità che può creare anche grandi risparmi”. L’ad Fabrizio Salini ha parlato di un “evento di cui andare fieri e che ben rappresenta la visione del vertice Rai”. Eicordando che “sostenibilità e ambiente sono entrate a far parte della mission dell’azienda in prima linea nello sviluppo sostenibile del sistema paese”. “E’ un progetto che unisce tradizione a innovazione, una colonna del servizio pubblico multimediale in grado di far riflettere la comunità nazionale su temi non più rinviabili”. Lo ha sottolineato il direttore Rai per il Sociale, Giovanni Parapini.

M’illumino di meno 2021: iniziative e programmazione Rai venerdì 26 marzo

La puntata speciale di Caterpillar, on air su Rai Radio2 il 26 marzo dalle 18, verrà trasmessa per la prima volta anche in Visual Radio sul canale Rai Radio2 di RaiPlay. Sarà un lungo racconto, con i conduttori Massimo Cirri e Sara Zambotti, di adesioni alla 17/a edizione. Comuni, aziende, persone che stanno facendo un Salto di specie verso la sostenibilità ambientale.

Tetti fotovoltaici, cappotti termici, mobilità elettrica, riduzione degli sprechi alimentari, innovazione tecnologica nell’economia circolare. “Al centro ci sono i nostri ascoltatori – ha detto Paola Marchesini, direttrice di Radio2 -, sono i nostri compagni viaggio e i protagonisti in questo momento: la radio ascolta le voci di chi partecipa con noi”.

M’illumino di meno 2021: le iniziative istituzionali

Il 26 marzo alle 19 si spegneranno simbolicamente le luci delle facciate del Palazzo del Quirinale, Palazzo Chigi, Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio e Palazzo della Consulta. Si spegneranno anche le luci dell’Arena di Verona, delle piazze e dei monumenti dei più importanti Comuni italiani (Trieste, Ravenna, Pesaro, Modena, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Ragusa, Firenze, Padova, Rovigo, Verona, Palermo, Aosta). Oltre duecentocinquanta Comuni Bandiera Arancione in tutta Italia aderiranno spegnendo coralmente i propri monumenti simbolo.