Un 18enne di Aosta è stato arrestato per minacce di morte alla sua ex fidanzata. Nei confronti del giovane è stato firmato un ordine di custodia cautelare.

Minacce alla ex: “Ti faccio fare la fine di Giulia”

E’ l’ennesimo episodio di violenza contro le donne. Protagonisti due ragazzi, lei è minorenne. I due formavano una coppia fino a quando lei non ha preso la decisione di lasciarlo. Il giovane avrebbe infatti vessato e abusato psicologicamante la ragazza, fino al momento della separazione.

Da allora, il 18enne avrebbe cominciato a mandarle messaggi minatori, poi a pedinarla davanti a scuola, ad appostarsi alla fermata dell’autobus e, infine, a pronunciare quelle parole terribili, che suonano proprio come una minaccia di morte. In un’occasione le avrebbe detto: “Ti faccio fare la fine di quella là”, riferendosi a Giulia Cecchettin, la studentessa uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta.

Arrestato 18enne ad Aosta

Dopo l’allerta dei genitori della studentessa che hanno avvisato i carabinieri di Aosta, il ragazzo, rintracciato nella sua abitazione, è ora in carcere.