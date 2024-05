Un maestro di 50 anni di Gallarate, Varese, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver abusato di una bambina di 9 anni, alunna della scuola elementare in cui lavorava. L’uomo ha riservato “attenzioni fisiche” alla bambina per diverso tempo, culminate in un incontro in un parcheggio di un supermercato dove ha tentato di molestarla. Le insegnanti della scuola sono state allertate dalle amichette della bambina, alle quali la vittima aveva confidato i comportamenti sospetti del maestro. Prontamente, le insegnanti hanno informato i carabinieri, che hanno avviato un monitoraggio della situazione. L’arresto è avvenuto nel parcheggio del supermercato, dove i carabinieri hanno colto in flagrante il maestro. Questo incontro è stato l’unico momento in cui l’uomo e la bambina sono stati soli.

Gli investigatori hanno sequestrato il cellulare e il computer dell’uomo per verificare la presenza di materiale pedopornografico. Le due figlie minorenni dell’insegnante sono state affidate a una comunità protetta per sicurezza. Le indagini continuano per determinare se l’uomo abbia commesso altri atti di abuso in passato. Gli inquirenti stanno anche cercando eventuali altre vittime.