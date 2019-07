Monopattini elettrici, a Milano multe fino a 99 euro

MILANO – Rischia una multa fino a 99 euro chi utilizza scorrettamente i monopattini elettrici a Milano. Lo prevede il nuovo regolamento comunale per l’uso di monopattini, segway, hoverboard, skateboard e monoruote, ovvero tutti i nuovi strumenti di mobilità cittadina, fuori dalle limitazioni e dai percorsi indicati nel regolamento stesso.

La sanzione va da un minimo di 26 ad un massimo di 99 euro. Si tratta di una sperimentazione che comincerà sabato 27 luglio e durerà un anno e che recepisce le linee guida del Ministero dei trasporti.

I mezzi di ultima generazione “non sono giocattoli e la strada non è una giostra, per questo siamo stati chiari nel definire gli ambiti dove possono circolare al fine di garantire la sicurezza di tutti. Chi li usa deve farlo con prudenza e attenzione per sé e per gli altri. Soprattutto, è bene ricordarlo, i marciapiede sono fatti per i pedoni”, ha affermato l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli, commentando il provvedimento.

I monopattini elettrici potranno quindi circolare nelle aree pedonali ma con una velocità non superiore ai 6 chilometri orari, sulle piste ciclabili e nelle zone 30 (limite massimo 20 km/h); inoltre in base a questo regolamento dovranno essere dotati di limitatori di velocità. Vietate invece le strade con rotaie, quindi molte di quelle centrali. Quanto alla sosta il Comune invita al “buonsenso” o a parcheggiare questi mezzi negli stalli di sosta delle biciclette. (Fonte: Agi)