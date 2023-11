Muore annegato in un laghetto a Cassano d’Adda mentre stava pescando

Un uomo è morto annegato, questa mattina, 29 novembre, a Cassano D’Adda (Milano), nel corso di un’attività sportivo-ricreativa probabilmente legata alla pesca, in un laghetto gestito da una cascina. Al momento non sono ancora note le sue generalità, ma dalle prime informazioni si escluderebbe un’ipotesi dolosa dell’evento.

L’incidente è avvenuto alle 12.30 presso le sponde della Cascina Cesarina, che si trova sui margini di una zona di ex cave ora trasformati in laghetti. Sul posto, per gli accertamenti, sono giunti i Carabinieri di Pioltello (Milano).

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

