Napoli, lanciano bottiglia con liquido infiammabile dentro tram: nessun ferito

Hanno lanciato all’interno di un tram una bottiglietta contenente molto probabilmente liquido infiammabile, facendo sprigionare un principio di incendio che è stato subito spento dall’autista. Il fatto è accaduto al capolinea dei tram, all’altezza dell’incrocio tra via Marina e via Colombo a Napoli.

La prima ricostruzione

A lanciare la bottiglietta sarebbe state due persone che erano scese dal mezzo di trasporto. Il fatto non ha provocato danni a persone ma solo il lieve annerimento di una parte del pavimento del tram. Indagini dei carabinieri della stazione ‘Napoli San Giuseppe’ per chiarire dinamica e identificare i responsabili: non si esclude che si sia trattato di una bravata.