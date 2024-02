Un neonato è morto pochi minuti dopo il parto. La tragedia è avvenuta la notte tra domenica 11 febbraio e lunedì 12 a Civitanova Marche in provincia di Macerata. La mamma è una donna di 36 anni giunta in ospedale all’inizio del travaglio. Data la situazione di stallo, i medici hanno optato per un parto cesareo. Il bambino, che pesava 3,8 chili, è purtroppo nato in uno stato ipotonico (ossia con una ridotta tonicità muscolare che si traduce in una condizione di flaccidità di arti e corpo ndr). Molto basso anche il battito cardiaco. La concomitanza dei due problemi è una condizione molto rara ma che purtroppo può verificarsi durante il parto. I medici hanno tentato di rianimare il neonato diverse volte. Il piccolo non ha però risposto agli stimoli morendo poco dopo.

L’Azienda Sanitaria Territoriale ha ora aperto un’indagine ed ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia. Sul corpicino verranno fatti tutti gli accertamenti del caso attraverso l’autopsia. L’ospedale ha fatto sapere anche che sono stati eseguiti tutti i normali protocolli che si devono seguire durante il parto.