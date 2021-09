In un’area di servizio di Nettuno un poliziotto ha sparato alle gomme di un’auto per quelli che vengono definiti dai giornali locali problemi di natura sentimentale. Tutto è avvenuto venerdì, 10 settembre, sul piazzale dell’area di servizio Agip di via Santa Barbara.

La lite, il pugno e lo sparo: ecco la prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero deciso di incontrarsi nell’area di servizio per un chiarimento. Non è ancora del tutto chiaro il motivo della lite. Il poliziotto è comunque arrivato nel piazzale con una Mini, il nettunense con una Smart. La discussione in poco tempo si sarebbe accesa tanto che il poliziotto, almeno questa è una prima versione, sarebbe stato colpito anche con un pugno. L’agente così a quel punto, cercando di fermare il nettunense che si stava allontanando in auto, ha allora sparato alla ruota della Smart. Questa almeno la prima versione dei fatti.

Le telecamere di sorveglianza

Nell’area di servizio, racconta Repubblica, sono arrivate le volanti del commissariato e il personale del 118. Gli agenti hanno ascoltato una quindicina di testimoni che hanno assistito alla scena e stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio. Poi la Procura di Velletri deciderà se e come procedere.