Non si ferma al posto di blocco e poi tenta di investire un carabiniere che gli aveva intimato l’alt con la paletta: per questo motivo un uomo è stato arrestato a Paese, in provincia di Treviso. Dopo un breve inseguimento i carabinieri della Stazione di Paese hanno quindi arrestato l’uomo, un cittadino 32enne di origini brasiliane che vive vicino Venezia. Per lui c’è anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il posto di blocco e il carabiniere quasi investito

Tutto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì, verso le 01.50. Una pattuglia di militari dell’Arma si era posizionata a Postioma, lungo la Strada Regionale 348 in direzione Montebelluna – Treviso. Un normalissimo posto di controllo della circolazione stradale. La pattuglia ha intimato l’“alt” ad una Citroen C4 che stava sopraggiungendo, ma il conducente dell’autovettura, anziché fermarsi, ha continuato la propria corsa manovrando pericolosamente il veicolo verso un vicebrigadiere che, per evitare di essere investito, si è tuffato sul prato a lato della strada.

L’arresto del brasiliano

Come riporta Il Gazzettino, l’uomo ha quindi imboccato e a luci spente via Negrelli in località Castagnole di Paese, nella speranza di non essere avvistato. Ma a tradirlo è stata la frenata fatta per imboccare la via e la conseguente accensione degli stop posteriori, notati in lontananza dai carabinieri che lo stavano inseguendo.

L’arrestato, alla guida, ed il passeggero, anch’esso di origini sudamericane, sono entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. Il primo per reati contro il patrimonio e la persona, il secondo per una serie di violazioni al Codice della Strada.