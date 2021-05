Non solo Stresa-Mottarone, quando precipitano le funivie: la strage del Crest, Cervinia...

L’incidente della funivia di Stresa-Mottarone ha una lunga serie di precedenti in altre funivie in Italia e nel mondo costati la vita ad altre persone nel corso degli anni. In Italia in particolare si ricordano le due tragedie del Cermis. Quella del marzo 1976 quando per un incidente tecnico la cabina della funivia precipitò causando 42 morti. L’altra del febbraio 1998, quando un aereo militare statunitense tranciò i cavi dell’impianto uccidendo 20 persone.

Ecco l’elenco degli incidenti più gravi, a funivie o funicolari, avvenuti negli ultimi anni nel mondo.

13 luglio 1972: la cabina di una teleferica precipita a Betten-Bettmeralp, nelle Alpi svizzere: 13 morti.

9 marzo 1976: nei pressi di Cavalese (Trentino) precipita una cabina della funivia del Cermis: i morti sono 42.

13 febbraio 1983: a Champoluc (Valle d’Aosta), precipitano tre cabine dell’ovovia che porta al Crest. Undici morti.

1 giugno 1990: a Tbilisi (Georgia) 15 morti in due cabine della teleferica, che precipitano per la rottura di un cavo.

5 giugno 1993: a Bakhtela (Pakistan), la cabina di una funivia precipita per la rottura del cavo d’acciaio: 13 morti.

3 febbraio 1998: un aereo dei marines Usa di Aviano trancia un cavo della funivia del Cermis, in Italia, facendo precipitare nel vuoto una cabina: 20 morti.

1 luglio 1999: una cabina della teleferica del Pic de Bure, in Francia, precipita e provoca la morte di 20 persone.

Incidenti funivie negli anni 2000