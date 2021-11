Una donna di 77 anni, è stata uccisa con un colpo di fucile in casa a Ostia Antica, sul litorale romano. Per l’omicidio è stato fermato il marito. Il tutto è accaduto in un appartamento in via Giulio Minervini.

Omicidio Ostia Antica, uccisa con un colpo di fucile dal marito

Secondo quanto si apprende, sarebbe bastato un colpo per far fuori la donna, poi morta sul colpo. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue sul pavimento del loro appartamento. Il marito 79enne, dalle prime informazioni, all’arrivo della polizia era sul divano in stato confusionale con accanto il fucile. L’allarme è scattato quando sono stati sentiti colpi d’arma da fuoco provenire dall’appartamento.

Marito fermato e portato in commissariato

L’omicida sarà presto ascoltato dal pm di turno. Il fucile, secondo quanto si apprende, era regolarmente detenuto. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.