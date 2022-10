Una studentessa americana di 24 anni è morta la sera di domenica a Ostia, quartiere romano che si affaccia sul mare. La giovane morta a seguito di un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la moto su cui viaggiava.

Ostia, moto si schianta contro un’auto: muore una 24enne americana

La moto, una moto Honda Nc 700 guidata da un ragazzo di 21 anni, alle 19 all’incrocio tra lungomare Caio Duilio e piazza Sirio si è scontrata con un’auto, una Nissan Pulsar guidata da un uomo di 40 anni che vive fuori Roma.

A bordo dell’auto c’erano anche una donna e due bambini, tutti rimasti illesi. Le autorità stanno cercando di contattare i genitori della ragazza, che è residente all’estero e che a Roma viveva in zona Giannicolense. Era la prima volta che la giovane veniva a Roma. Da pochi giorni si vedeva col ragazzo di 21 anni. I due, la sera di domenica 16 ottobre erano usciti in moto per andare a cenare al centro di Ostia e poi fare una passeggiata romantica al Pontile.

Il giovane che guidava la moto è stato trasportato al Sant’Eugenio e non è in gravi condizioni. La giovane invece è morta poco dopo all’ospedale Grassi di Ostia. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per capire l’esatta dinamica dell’incidente che è avvenuto al semaforo. I vigili urbani stanno verificando se qualcuno sia passato col rosso.

La settimana scorsa sempre a Roma sono morte due turiste belghe

La settimana scorsa due giovani turiste belghe, di cui una incinta di 16 settimane, sono state travolte e uccise da un pirata della strada sul tratto urbano dell’A24. Anche loro si trovavano per la prima volta a Roma.

