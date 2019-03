PALERMO – Agguato letale in strada nel quartiere Zen di Palermo il 14 marzo. Antonino Lupo, 53 anni, e il figlio Giacomo, 18 anni, sono stati feriti a poca distanza dalla loro abitazione e sono morti dopo il ricovero nell’ospedale Villa Sofia. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia.

Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio stavano rientrando a casa quando sono stati avvicinati dai killer e sono stati feriti con colpi di arma da fuoco. Il padre era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, tutti reati legati allo spaccio di droga. Il figlio di 18 anni invece risulta incensurato.

Subito dopo essere stati feriti nella sparatoria, alcuni familiari hanno caricato Antonino Lupo su un’auto e l’hanno portato in ospedale. Il figlio Giacomo invece è stato soccorso da un’ambulanza. Davanti al Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia si è immediatamente radunata una folla composta da parenti e amici delle due vittime che hanno dato in escandescenze. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno dovuto faticare non poco per sedare gli animi e mantenere la situazione sotto controllo e ora indagano sull’agguato.

Fonte Ansa