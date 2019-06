ROMA – Un uomo ha ucciso la moglie, commessa in un negozio di calzature in Corso Italia a Carini, nel Palermitano, e poi si è barricato nell’esercizio commerciale. L’assassino avrebbe anche ferito la figlia. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l’hanno bloccato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la figlia all’ospedale Cervello. Per la moglie non c’è stato nulla da fare.

Fonte: Ansa.

IN AGGIORNAMENTO.