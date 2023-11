Il papà di Giulia Cecchettin pubblica l’ultimo messaggio con la figlia prima della morte

Dopo la fiaccolata che ha sfilato per le strade di Vigonovo per onorare Giulia Cecchettin, il papà della ragazza ha voluto condividere sui social un tenero messaggio scambiato su WhatsApp con la figlia, forse l’ultimo prima della morte.

Il papà di Giulia Cecchettin pubblica l’ultima chat con la figlia

“Spero di non averti svegliato, sono andata a prendere l’autobus per fare colazione con i miei amici”, scrive Giulia, che conclude il messaggio con un “Ti voglio bene”. Il papà risponde: “Grazie amore, anche io, tanto”. Uno scambio quotidiano tra padre e figlia legati da un rapporto profondo, e che tratteggiano un ritratto di Giulia, una ragazza premurosa e affettuosa. Il messaggio è stato a sua volta ricondiviso da centinaia di utenti, inclusa la sorella di Giulia, Elena Cecchettin.

L’appello alle donne

Gino Cecchettin ha voluto lanciare un messaggio “a tutte le donne”: “Guardatevi bene nella vostra relazione. Comunicare col papà, col fratello, con chiunque vi possa dare fiducia. Ma se avete anche solo il minimo dubbio che la relazione non sia quella che voi desiderate – dice il papà di Giulia – comunicatelo, perché è solo in questo modo che avrete salva la vita, per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio”. Io come padre ovviamente mi faccio delle domande, e purtroppo il tempo è passato. È troppo tardi adesso – conclude –. Facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua”.