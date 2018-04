Papà: “via il cellulare” e la schiaffeggia. Figlia 12enne si taglia il polso. Lui indagato per maltrattamenti

LECCE – Il papà le dice: “Togli via il cellulare”. E lei, dopo il litigio, si taglia il polso. E ora il padre è indagato per maltrattamenti. L’episodio risale alla settimana scorsa.

Il taglio sul polso, superficiale, è stato medicato con una pomata ed un cerotto. La medicazione viene notata da una insegnante che chiede spiegazioni alla dodicenne. La ragazzina racconta del litigio con il padre a causa del cellulare e anche dello schiaffo ricevuto dal genitore durante il litigio e del suo tentativo di tagliarsi un polso. L’insegnante segnala tutto al Tribunale per i minorenni e interviene l’autorità giudiziaria che decide l’allontanamento dalla famiglia della ragazzina che ora si trova in una comunità gestita da suore. Il padre ora è indagato per maltrattamenti. La notizia è riportata sul Nuovo Quotidiano di Puglia.