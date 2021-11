Parma, operaio di 20 anni muore schiacciato in un’azienda alimentare a Lesignano Bagni

Blitz dice

Un controllo, ne è bastato appena uno. Un controllo per vedere una enormità: il 10% di chi prendeva l’assegno del Reddito di cittadinanza non ne aveva diritto e quindi lo incassava a sbafo. Una famiglia beneficiaria aveva, anzi ha, addirittura quattro case e 28 veicoli…Il tutto non nel profondo e irredimibile Sud d’Italia ma a […]