Passa 800 volte in Ztl e prende multe per 150mila euro in un anno. Multe mai pagate. La scoperta è stata fatta causalmente dalla Polizia locale di Mantova che nei giorni scorsi ha fermato in una strada del centro, per un normale controllo, un 21enne residente a Mantova, mentre era alla guida di una Mercedes.

Passa 800 volte in Ztl e prende multe per 150mila euro. La prima ricostruzione

Gli agenti, dopo un rapido controllo, hanno appurato che il veicolo stava circolando senza assicurazione. Oltre a una pesante multa, al giovane veniva sequestrata l’auto con l’obbligo di tenerla ferma in un luogo a sua scelta e non usarla più. Ma nulla è cambiato: il giorno successivo, sempre nella stessa strada del centro, un’altra pattuglia della Polizia locale lo ha fermato al volante della stessa Mercedes. A quel punto, il mezzo è stato bloccato e trasportato con un carroattrezzi in un’officina e bloccato. Con il proseguimento degli accertamenti è emersa anche la storia delle multe per ingressi abusivi nelle Ztl cittadine tra il 2022 e il 2023.