Passa col rosso, si scontra con un’altra auto e investe una donna che stava attraversando sulle strisce. Tutto è avvenuto a Trento, poco dopo le 12 di venerdì, 24 novembre.

Passa col rosso, si scontra con un’altra auto e investe una donna. La prima ricostruzione

Un’auto che transitava in via Barbacovi, in direzione piazza Vicenza, non ha rispettato il segnale rosso del semaforo andando così a scontrarsi con una seconda auto che transitava da via Piave verso via Brigata Acqui. Nell’urto, la prima auto si è capottata e ha coinvolto una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali di via Barbacovi con il segnale verde. La donna è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale Santa Chiara in gravi condizioni. Sul posto – sottolinea il Comune di Trento – è intervenuta la polizia locale, con in vigili del fuoco ed il personale sanitario. Per un paio d’ore il traffico è stato molto rallentato in tutto il centro città. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 14, quando sono state rimosse le auto coinvolte nell’incidente.

