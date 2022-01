Tragedia questa mattina, mercoledì 26 gennaio, a Patrico di Spoleto (Perugia), dove un uomo è morto travolto dal trattore che stava guidando. Si tratta di un 78enne della zona.

Tragedia a Patrico, muore travolto dal trattore

Il tragico incidente è avvenuto come detto nella zona di Patrico. Un trattore a bordo del quale stava lavorando un 78enne del posto, si è ribaltato finendo in una scarpata. L’anziano, schiacciato dal mezzo, ha purtroppo perso la vita e per recuperare la salma è servito l’intervento dei vigili del fuoco di Spoleto e del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 77enne. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Spoleto per ricostruire l’accaduto.